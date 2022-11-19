Татьяна Судец призналась в лудомании: потеряны 14 автомобилей и квартира

Российская телеведущая Татьяна Судец рассказала о своей страсти к игре в казино. Это случилось после гибели 24-летнего сына, которого ограбили, сломав ребра и закопав под грудой щебня.

Горе немного смогло утихомирить казино. Однако артистка успела выиграть и проиграть 14 машин. Также она оставила однокомнатную квартиру.

Отмечается, что избавиться от лудомании помогло закрытие по России игровых помещений.