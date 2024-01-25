Татьяна Лазарева* не стала скрывать развод с супругом Михаилом Шацем*

Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ) не стала скрывать развод с супругом Михаилом Шацем* (признан иноагентом на территории РФ), об этом сообщает Газета.Ru.

Телеведущая Татьяна Лазарева* некоторое время назад пообещала подписчикам, что они первыми узнают об изменениях в ее личной жизни. Вскоре так и произошло — знаменитость сообщила, что развелась с супругом спустя 26 лет брака.

«Мы нахлебались всякого за эти годы. Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную», — написала Лазарева* в соцсетях.

Ведущая рассказала, что классической пышной свадьбы у нее с шоуменом не было — они лишь расписались в ЗАГСе и уехали домой.

«Зато потом свидетелей нашей совместной публичной жизни было хоть отбавляй. Но никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателей», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что дочь Кати Лель рассказала о своей реакции на развод родителей.

*признаны иноагентами на территории России.