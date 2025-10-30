Татьяна Догилева впервые за долгое время вышла в свет с дочкой-актрисой

Актриса Татьяна Догилева впервые за долгое время вышла в свет со свой дочерью Екатериной Ланн. Родственницы побывали на премьере финального сезона сериала «Вампиры средней полосы». Фото публикует «7Дней.ru».

Гости премьеры оказались в вампирской атмосфере с винтажной мебелью и другими атрибутами. На мероприятии был дресс-код.

Догилева сыграла в сериале главу Хранителей вампиров Ирину Бредихину. Она не стала выбирать необычный костюм: надела черно-белый удлиненный жакет поверх брюк классического кроя и топа. Ее дочь выбрала топ и юбку в горошек, а дополнила образ яркой сумкой и сапогами в ковбойском стиле.

68-летняя звезда позировала с наследницей, а после снялась в компании коллеги Дмитрия Лысенкова.

Напомним, что Екатерина Ланн появилась на свет 30 декабря 1994 года от второго брака актрисы с писателем-сатириком Михаилом Мишиным. Она получила актерское образование в Лондоне и Нью-Йорке, а теперь продолжает развивать свою профессиональную карьеру в России.

Ранее мы писали о том, что Догилеву рассмешил комментарий хейтера.