Татьяна Буланова сыграет торжественную свадьбу грядущим летом

У Татьяны Булановой намечается насыщенное лето. Кроме концертов и гастрольного графика, певица будет праздновать свадьбу.

Как сообщает издание Пятый канал, торжество состоится в разгар лета, но радостные события в жизни знаменитости никак не повлияют на концертный график: отменять она ничего не планирует.

«И замуж и концерты: всё как у всех», – улыбаясь сказала Татьяна собравшейся аудитории на одном из своих концертов.

Судя по всему, певица не из тех, кто до последнего будет держать в тайне все приятные детали своего замужества.

Недавно 54-летняя артистка показала своё кольцо – золотое с танзанитом и бриллиантами.

Кольцо, правда, пока помовлочное, кольцо обручальное, как и свадебное платье, тоже скоро будет готово.

Известно, что Татьяна не собирается отступать от классического варианта свадебного наряда, однако всех тонкостей пошива костюма раскрывать пока не готова.