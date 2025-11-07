Татьяна Брухунова ответила хейтерам на слова о «бабушкином гардеробе». Жена Евгения Петросяна записала обращение в соцсети и заявила, что ее не задевает критика.

Татьяна Брухунова не редко сталкивается с критикой стиля. По мнению россиян, гардероб жены юмориста старит ее и выглядит несуразно. На днях Татьяна прочла о себе статью, в которой стилист осудил ее за «бабушкин стиль». В первую очередь, она возмутилась журналистами, дающими подобные «задания» экспертам.

«Вчера вечером наткнулась в такую забавную газетенку, где некая девушка-стилист проходится по моим образам. Это было очень интересно, потому что человек совсем не понимает, о чем он пишет, но тем забавнее… Все-таки находится даже издание, которое дает работу таким «специалистам» в кавычках», — высказалась Брухунова.

Татьяна отметила, что ее не обижает мнение окружающих. Более того, по словам знаменитости, она не интересуется им.

«Меня, в принципе, не обижает мнение окружающих, потому что оно же ко мне никакого отношения не имеет. Это всего лишь то, что кто-то думает обо мне, а кто-то, мало ли где там, кто-то что-то подумал. Меня это как бы не сильно интересует. В общем, забавно довольно-таки», — резюмировала она.

