«Тараканий цирк»: звезда «Универа» Андрей Гайдулян оскорбил группу BTS и принёс извинения

Как пишут журналисты, конфликт разгорелся после того, как артист опубликовал у себя на странице отрывок выступления южнокорейского бойз-бенда с резким комментарием.

Гайдулян стал известен благодаря роли Кузи в популярном сериале «Универ» и его продолжениях. Актёр неоднократно высказывался о событиях в шоу-бизнесе и спорте.

В перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года состоялось масштабное музыкальное шоу. На поле выступили мировые звёзды: Мадонна, Джастин Бибер, Шакира и группа BTS. Именно выступление южнокорейских музыкантов вызвало у Гайдуляна негативную реакцию. Он опубликовал фрагмент шоу и сопроводил его оскорбительной фразой про «тараканий цирк».

Фанаты группы немедленно обрушились на актёра с критикой.

После волны негатива Гайдулян попытался объясниться. Артист уточнил, что критиковал не самих музыкантов, а формат развлекательной программы на спортивном мероприятии. Позже актёр опубликовал официальное извинение в своём блоге.

«У меня нет никаких претензий к группе BTS, и они отличные ребята», — заявил Гайдулян.

Напомним, BTS — одна из самых популярных K-Pop-групп в мире с многомиллионной армией поклонников, известных своей преданностью артистам. Любая критика в адрес группы традиционно вызывает бурную реакцию фанатского сообщества.