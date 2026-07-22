НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 июля 2026, 14:19
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«Тараканий цирк»: звезда «Универа» Андрей Гайдулян оскорбил группу BTS и принёс извинения

Актёр Андрей Гайдулян, звезда сериала «Универ», вызвал скандал резкой критикой выступления южнокорейской группы BTS на финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Он назвал шоу музыкантов «тараканьим цирком», что спровоцировало массовую атаку фанатов.
«Тараканий цирк»: звезда «Универа» Андрей Гайдулян оскорбил группу BTS и принёс извинения

Как пишут журналисты, конфликт разгорелся после того, как артист опубликовал у себя на странице отрывок выступления южнокорейского бойз-бенда с резким комментарием.

Гайдулян стал известен благодаря роли Кузи в популярном сериале «Универ» и его продолжениях. Актёр неоднократно высказывался о событиях в шоу-бизнесе и спорте.

В перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года состоялось масштабное музыкальное шоу. На поле выступили мировые звёзды: Мадонна, Джастин Бибер, Шакира и группа BTS. Именно выступление южнокорейских музыкантов вызвало у Гайдуляна негативную реакцию. Он опубликовал фрагмент шоу и сопроводил его оскорбительной фразой про «тараканий цирк».

Фанаты группы немедленно обрушились на актёра с критикой.

После волны негатива Гайдулян попытался объясниться. Артист уточнил, что критиковал не самих музыкантов, а формат развлекательной программы на спортивном мероприятии. Позже актёр опубликовал официальное извинение в своём блоге.

«У меня нет никаких претензий к группе BTS, и они отличные ребята», — заявил Гайдулян.

Напомним, BTS — одна из самых популярных K-Pop-групп в мире с многомиллионной армией поклонников, известных своей преданностью артистам. Любая критика в адрес группы традиционно вызывает бурную реакцию фанатского сообщества.

Автор:Евгений Родионов
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  4. «Тараканий цирк»: звезда «Универа» Андрей Гайдулян оскорбил группу BTS и принёс извинения