Танец жизни: Ляйсан Утяшева рассказала о проекте с девушками, победившими рак груди

К премьере спектакля «Carmen P.S.» Ляйсан Утяшевой Super объединился с командой гимнастки и благотворительной организацией «Рак победим». Для Ляйсан танец — призвание и образ жизни. Для подопечных фонда, которые перенесли рак молочной железы, — инструмент самовыражения, который поддерживал их на пути к выздоровлению и после.

В рамках проекта «Танец жизни» Ляйсан встретилась с девушками, чтобы обсудить, как обрести уверенность, когда кажется, что весь мир против тебя, и, конечно же, чтобы вместе потанцевать.

«Танец лечит тело, дух и эмоции. Это время для себя, когда ты можешь излечить внутренние и физические проблемы. После травмы ноги я практически не ходила. Но благодаря танцу я не просто чувствую свою ногу — я могу бить ей элементы фламенко. Это дорогого стоит, потому что раньше я даже ступить на нее боялась. Танец помог и после беременности, когда мне был необходим глоток свежего воздуха. На тот момент мне было тошно думать о том, чтобы снова запереть себя в зале, — я не могла себя представить на дорожке. Но мне нужно было не только вернуть тело в форму, но и избавиться от депрессии, которая сопровождала меня с того момента, как я потеряла маму. Танец мне помог и помогает до сих пор. Люди, которые со мной работают, видят, какая Ляйсан, когда репетирует и когда — нет. Это два разных человека. Когда Ляйсан делает взрослые дела — она уставшая, когда танцует — она живет и дышит», – поделилась Утяшева.

В рамках спецпроекта Ляйсан рассказала о том, как появился ее спектакль и пообщалась с девушками. Они поделились своими историями, которые можно прочитать здесь.

Напомним, что рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин: по статистике Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году его диагностировали у 2,3 млн пациенток во всем мире. Сегодня рак груди хорошо поддается лечению, а его обнаружение на ранней стадии значительно увеличивает шансы на выздоровление. Поэтому важно проводить регулярные самообследования и проходить чекапы, чтобы своевременно начать терапию.

Организаторы проекта хотели показать, что онкодиагноз не приговор. Истории героинь доказывают, что он может стать драйвером позитивных изменений, возможностью найти единомышленниц и раскрыть себя в новом хобби. Танец — одно из таких. В мировом онкосообществе давно известно о танцевальной терапии как инструменте не только физической реабилитации, но и эмоционального восстановления. Здесь неважны опыт и знание хореографии: главную роль играет поддержка, которую танец дает на пути к выздоровлению.