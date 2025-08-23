«Там уже давно были грешки»: что творилось в семье Дмитрия и Полины Дибровых до развода из-за измены

В браке Дмитрия и Полины Дибровых, которые разводятся со скандалом спустя 16 лет, уже давно «были грешки». Об этом в беседе с Экспресс газетой заявила модель и блогер Александра Телешева.

По слухам, в семье Дибровых уже давно не было все гладко. Александра Телешева уверена: телеведущий и модель могли и раньше изменять друг другу.

«Я не осуждаю Полину за то, что она закрутила роман с другим, но, на мой взгляд, там уже давно были грешки. У Дибровых был особый формат семьи со своими законами, которые в какой-то момент дали трещину. И в такой момент люди зачастую идут искать что-то новое. Пропало доверие, отношения потеряли смысл», — отметила блогер.

Напомним, грядущий развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой женой стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Сообщается, что супруги решили разойтись из-за измены Полины Дибровой. Как оказалось, предполагаемый любовник 36-летней модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

