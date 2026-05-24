«Там нет конкуренции»: 13-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской сменил спортивное гражданство

Об этом сообщает РИА Новости Спорт. Федерация фигурного катания официально дала Александру разрешение выступать за другую страну.

Александр Плющенко, известный в соцсетях под псевдонимом Гном Гномыч, стал известен не только благодаря звёздным родителям. Юный спортсмен активно тренируется в академии фигурного катания и участвует в соревнованиях.

Решение о смене спортивного гражданства приняли родители Александра. По их мнению, в Азербайджане значительно меньше конкуренции среди фигуристов, что увеличит шансы сына на участие в юниорских чемпионатах. В России же уровень конкуренции в фигурном катании традиционно очень высок.

Новость вызвала бурную реакцию в спортивных кругах.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение семьи Плющенко. «У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция. И они думают о его жизни, не хотят потратить все», — поделилась тренер.

На смену гражданства также отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, однако подробности его высказываний не раскрываются.

Напомним, Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и одна из главных фигур российского фигурного катания. Вместе с супругой Яной Рудковской он активно занимается развитием спортивной карьеры сына. Рудковская регулярно делится успехами Александра в своих соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская вела переговоры с известным хореографом Бенуа Ришо о постановке программы для фигуристки академии Елены Костылевой, однако сделка не состоялась из-за занятости специалиста.