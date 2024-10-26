«Талантливая же певица»: известный музыкант заявил, что Земфира* сожалеет об отъезде из РФ

Основатель группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр предположил, что уехавшая из России певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) сожалеет о своем решении.

«Талантливая же певица. Мне почему-то кажется, что она, может быть, сейчас и сама-то сожалеет об отъезде из РФ. Не знаю, в душу не заглянешь. Но я точно знаю, что в сложной ситуации надо быть со своим народом», — сказал музыкант в беседе с NEWS.ru.

Он также выразил уверенность, что сейчас важно находиться рядом со своими слушателями и поддерживать свою страну, которая проходит «важнейший этап в жизни».

«Мы никогда не выбираем времена, в которых существуем. Но зато есть четкое правило: ты должен оставаться со своей страной, с народом», —заключил Скляр.

Ранее Земфира* на концерте в Праге обратилась к российским фанатам и пообещала встретиться на Родине. Она также завила со сцены, что верит в свое возращение.

*Признана иностранным агентом на территории России