«Талант и яркая индивидуальность»: Владимир Путин вручил Марине Нееловой орден Героя Труда

Церемония вручения государственных наград прошла в День России 12 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Марина Неелова — легенда советского и российского театра, звезда «Современника». Актриса работает в этом театре несколько десятилетий и создала на его сцене множество ярких образов.

Президент высоко оценил вклад артистки в отечественную культуру. По словам главы государства, Неелова завоевала признание публики разных возрастов.

«Талант и яркая индивидуальность в сочетании с умением глубоко перевоплощаться позволили ей завоевать признание публики разных возрастов», — отметил Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что актерское мастерство и преданность делу Марины Вячеславовны служат примером для всего театрального мира. Президент особо отметил способность артистки к глубокому психологическому перевоплощению.

В своей благодарственной речи Неелова поблагодарила своих педагогов и партнеров по сцене. Актриса подчеркнула, что посвятила театру всю свою жизнь.

Церемонию награждения транслировал телеканал RT.

Напомним, орден Героя Труда Российской Федерации — одна из высших государственных наград страны. Её присваивают за особые трудовые заслуги перед государством и народом. День России традиционно становится датой вручения самых значимых государственных наград выдающимся деятелям культуры, науки и других сфер.