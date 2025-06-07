«Такого вообще не существует»: Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее сердце свободно, и она уже сомневается, что сможет встретить достойного спутника жизни. При этом артистка добавила, что находится в романтических отношениях.

«Избранника у меня сейчас нет, и мне, как сильной женщине, не просто встретить такого человека в жизни, который будет моей опорой, моим настоящим плечом, и с которым я смогу создать союз», - приводит StarHit слова Волочковой.

Балерина пояснила, что мужчина должен соответствовать ей по силе духа и воли, сексуальности, воспитанию и в целом по масштабу личности.

«Вот такой мужчина, в котором не две, а три Волочковы. Такого вообще не существует», — с грустью констатировала артистка.

При этом Анастасия подчеркнула, что отсутствие достойного спутника жизни вовсе не означает, что она все время проводит в одиночестве. По словам балерины, она не может жить без любви, поэтому у нее случаются романы.

«Есть романтические отношения, и они меня очень устраивают. Я не могу без романтики вообще. И я чувствую, что это абсолютно правильное явление в моей жизни», — разоткровенничалась она.

Ранее Анастасия Волочкова впервые рассказала, почему не расписалась с адвокатом Игорем Вдовиным. Знаменитость призналась, что предчувствовала расставание и раздел своего имущества. Она также навала бывшего избранника и отца ее единственной дочери альфонсом.