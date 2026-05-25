«Такие моменты навсегда остаются в памяти»: Дима Билан воссоздал культовый образ с «Евровидения-2006»

Дима Билан стал известен всей стране благодаря участию в международных песенных конкурсах. В 2006 году он представлял Россию на «Евровидении» в Афинах с песней Never Let You Go и занял второе место. Спустя два года, в 2008-м, певец вернулся на конкурс и одержал победу.

В новом видео артист появился в образе, максимально приближенном к тому, в котором выступал на афинской сцене почти два десятилетия назад. Билан воссоздал не только наряд, но и атмосферу того культового выступления, которое стало одним из ключевых моментов его карьеры. «Такие моменты навсегда остаются в памяти», — поделился певец в подписи к публикации. Поклонники с теплом отреагировали на ностальгический пост. Многие отметили, что за прошедшие годы артист почти не изменился, а выступление 2006 года до сих пор остаётся одним из самых ярких в истории российского участия в конкурсе.

Напомним, после второго места в Афинах Дима Билан продолжил покорять «Евровидение» и в 2008 году принёс России победу с композицией Believe. Это выступление с участием фигуриста Евгения Плющенко стало легендарным и единственной победой нашей страны на конкурсе.