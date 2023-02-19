passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
18:20, 19 февраля 2023
1 мин.

«Так и не общаемся»: знаменитый хирург разругался с Успенской из-за ее попы

© Скрин видео, YouTube-канал «@user-wu9el8gn9m»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@user-wu9el8gn9m»

Знаменитый звёздный хирург Тимур Хайдаров получил свою первую известность после восторженных отзывов о своей работе со стороны короля поп-музыки Филипа Киркорова.

На данный момент, Хайдаров один из самых востребованных экспертов в России.

Одной из его клиенток, в своё время, была Любовь Успенская, однако, после процедуры между ним и певицей произошёл конфликт.

«В эфире одного телеканала она показала попу и сказала это он (то есть я ) её сделал. А потом в монтаже так нарезали выпуск, что смысл её слов, прямо скажем, сильно исказился. Получилось так, что как будто она осталась недовольна работой, хотя мы вместе обсуждали с ней качество итогового результата. На этом фоне мы-то и поругались и, если честно, с тех пор так и не общаемся».

Также Тимур добавил, что кроме этой истории со всеми остальными бывшими клиентами он находится в исключительная дружеских хороших отношениях.

Новости партнеров
О чем говорят