«Так и не общаемся»: знаменитый хирург разругался с Успенской из-за ее попы

Знаменитый звёздный хирург Тимур Хайдаров получил свою первую известность после восторженных отзывов о своей работе со стороны короля поп-музыки Филипа Киркорова.

На данный момент, Хайдаров один из самых востребованных экспертов в России.

Одной из его клиенток, в своё время, была Любовь Успенская, однако, после процедуры между ним и певицей произошёл конфликт.

«В эфире одного телеканала она показала попу и сказала это он (то есть я ) её сделал. А потом в монтаже так нарезали выпуск, что смысл её слов, прямо скажем, сильно исказился. Получилось так, что как будто она осталась недовольна работой, хотя мы вместе обсуждали с ней качество итогового результата. На этом фоне мы-то и поругались и, если честно, с тех пор так и не общаемся».

Также Тимур добавил, что кроме этой истории со всеми остальными бывшими клиентами он находится в исключительная дружеских хороших отношениях.