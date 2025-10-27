«Так гораздо круче»: Екатерина Варнава сменила имидж

40-летняя актриса и ведущая Екатерина Варнава сменила имидж. Юмористка перекрасила волосы на более темный оттенок и сделала наращивание прядей.

Результатом преображения она поделилась в соцсетях.

Варнава поблагодарила специалистов, написав: «Спасибо, мои феи».

Интернет-пользователи оценили изменения во внешности артистки. В Сети пришли к выводу, что с новым цветом волос ей гораздо лучше. «Просто голливудская дива», «Цвет однозначно ваш», «Вау, так гораздо круче!»

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что о Варнаве мало что известно в данное время, а информация о ее местонахождении и деятельности закрытая. Он знает, что ведущую «убрали» с телевидения и других проектов после нелицеприятных высказываний в адрес россиян.

По его информации, у Варнавы по-прежнему высокий гонорар. Пригласить ее на мероприятие будет стоить от 2 до 3 млн рублей.