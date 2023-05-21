Тайному сына Андрея Малахова исполнилось пять лет

Телеведущий Андрей Малахов женился за год до своего сорокалетия.

Его избранницей стала жительница Читы Наталья Шкулева. В светской тусовке женщина хорошо известна как наследница своего рода медиа-империи. Её родители — медиаменеджеры Виктор и Тамара Шкулевы имеют прямое отношение ко многим знаменитым российским изданиям.

Спустя семь лет после брака Андрей впервые стал отцом. Сына назвали Александр. Говорят, в выборе его имени участвовали поклонники телезвезды. Малахов с женой не могли определиться с выбором имени, поэтому устроили открытый опрос среди своих подписчиков.

Сейчас парню идёт шестой год. Родители стараются не показывать мальчика журналистам, и даже у папарацци нету достаточно информации о том, чем живёт молодой человек.

Известно, что Александр Малахов занимается плаванием. Сам шоумен уверен, что когда Саша подрастёт, то сам будет принимать решение: быть его публичным человеком или «вести жизнь простых смертных», — сообщает Экспресс газета.