Тайное стало явным: Андрей Макаревич* одним фото подтвердил отъезд Лии Ахеджаковой

Актриса Лия Ахеджакова, которая заявляла об отсутствии планов уезжать из России, была замечена в Израиле. Об отъезде знаменитости стало известно «благодаря» лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* (включен в реестр физлиц, выполняющих функцию иноагента), который опубликовал фото с ней после спектакля.

Музыкант сообщил в соцсетях, что в Израиле чаще бывает в театрах, чем в России. Он рассказал, что «работы одна лучше другой», и похвастался посещением спектаклей «Я здесь!» и «Мой внук Вениамин». В последнем, в свою очередь, сыграла 84-летняя Ахеджакова.

Уточняется, что ранее спектакль с ее участием отменили в Москве.

Лия Ахеджакова – противница специальной военной операции. Весной спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал деятелям искусства, не поддерживающим СВО, уволиться. Ахеджакова отказалась писать заявление об уходе из «Современника».

ФОТО: Guterman Mihail/East News