Тайно вернулась в Россию? Жену Меладзе Альбину Джанабаеву заметили в Москве

Альбина Джанабаева впервые за долгое время прилетела в Москву. Об этом стало известно из соцсетей знаменитости.

В последнее время экс-солистка «ВИА Гры» занимается развитием личного блога. 46-летняя артистка записала очередной юмористический ролик. В нем звезда разыграла ситуацию, в которой якобы забыла телефон, а потом нашла его в кармане джинсов.

«Тот самый секундный инфаркт», — написала Джанабаева в ролике.

Певица появилась в кадре в расслабленном образе — в джинсах, объемном свитере и пальто. Жена Валерия Меладзе отказалась от макияжа, а волосы убрала в хвост.

В комментариях подписчики написали, что ситуация, о которой рассказала Джанабаева, очень жизненная.

«Раз в неделю стабильно»; «Я…Часто»; «Было»; «Ну копия я», — отметили они.