Тайно вернулась в Россию? Жену Меладзе Альбину Джанабаеву заметили в Москве
© Starface.ru
Альбина Джанабаева впервые за долгое время прилетела в Москву. Об этом стало известно из соцсетей знаменитости.
В последнее время экс-солистка «ВИА Гры» занимается развитием личного блога. 46-летняя артистка записала очередной юмористический ролик. В нем звезда разыграла ситуацию, в которой якобы забыла телефон, а потом нашла его в кармане джинсов.
«Тот самый секундный инфаркт», — написала Джанабаева в ролике.
Певица появилась в кадре в расслабленном образе — в джинсах, объемном свитере и пальто. Жена Валерия Меладзе отказалась от макияжа, а волосы убрала в хвост.
В комментариях подписчики написали, что ситуация, о которой рассказала Джанабаева, очень жизненная.
«Раз в неделю стабильно»; «Я…Часто»; «Было»; «Ну копия я», — отметили они.
Фанаты артистки заметили, что она сняла видео около продуктового магазина в Крылатском районе Москвы. По всей видимости, Альбина впервые за долгое время приехала в столицу.
Альбина Джанабаева переехала вместе с Валерием Меладзе в Испанию несколько лет назад. В России знаменитость появляется не часто.
Напомним, сбежавший из России Валерий Меладзе планирует выступить с супругой, Екатериной Варнавой и Александром Гудковым в одном из ресторанов Дубая на Новый год.