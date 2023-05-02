Тайна беременности Юлии Ковальчук: что скрывает певица о втором материнстве

Бывшая «Блестящая» Юлия Ковальчук не любит выставлять свою личную жизнь на обсуждение публики.

Поклонники до сих пор не знают, как выглядит ее пятилетняя дочь Амелия, которую она родила от певца Алексея Чумакова.

Свою первую беременность Юлия основательно скрывала, а родив дочь, не делилась ее фотографиями в своем блоге.

Однако недавно в Сети появились кадры, где у певицы были замечены признаки беременности. Их обсуждение не заставило себя долго ждать. Поползли слухи, что Ковальчук собирается становиться матерью второй раз.

Ответной реакции от Юлии на эти пикантные разговоры не последовало.

Примечательно, что на днях певица в своем микроблоге выложила пост, где поздравила подписчиков с первомайскими праздниками.

Обтягивающие платье, плоский живот, свежий взгляд. Правда, насколько это фотография новая — никому неизвестно. Быть может, такого рода публикацией знаменитость как раз и опровергает разрастающиеся сплетни вокруг своей семьи.