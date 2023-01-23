14:21, 23 января 2023
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Таблетки не помогают: стало известно, что подкосило Леру Кудрявцеву
«Психоз со всеми вытекающими»: Лера Кудрявцева заговорила о своем плачевном состоянии.
Профессиональная актриса и популярная телеведущая известна своим трудоголизмом:
51-летняя Кудрявцева умудряется работать над несколькими проектами сразу, приезжает на радио, а в 2008 году поразила воображение зрителей каскадным выступлением в ледовом шоу на пару с французским фигуристом Гвендалем Пейзерой.
Но жесткий график не проходит без последствий. С некоторых пор Кудрявецва начала жаловаться на здоровье.
- У моего организма всегда так… Молчала, не шевелилась – а теперь вот психоз и невроз со всеми вытекающими.
Кроме того, девять лет назад у Кудрявцевой сформировалась хроническая мигрень.
В дни обострений телезвезда страдает бессонницей, никакие лекарства не помогают.
- Помогает один китаец. Но он сейчас уехал до марта. Жду возвращения!
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.eg.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: