Таблетки не помогают: стало известно, что подкосило Леру Кудрявцеву

Профессиональная актриса и популярная телеведущая известна своим трудоголизмом:

51-летняя Кудрявцева умудряется работать над несколькими проектами сразу, приезжает на радио, а в 2008 году поразила воображение зрителей каскадным выступлением в ледовом шоу на пару с французским фигуристом Гвендалем Пейзерой.

Но жесткий график не проходит без последствий. С некоторых пор Кудрявецва начала жаловаться на здоровье.

У моего организма всегда так… Молчала, не шевелилась – а теперь вот психоз и невроз со всеми вытекающими.

Кроме того, девять лет назад у Кудрявцевой сформировалась хроническая мигрень.

В дни обострений телезвезда страдает бессонницей, никакие лекарства не помогают.