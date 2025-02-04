«Табакову я была не нужна. У него были свои студенты»: Виктория Исакова высказалась об увольнении из театра

Звезда сериала «Оттепель» Виктория Исакова раскрыла правду о своем увольнении из МХТ им. А.П. Чехова после смерти Олега Ефремова. В беседе с Вадимом Верником в шоу «Актерская студия» на VK Видео артистка заявила, что «была не нужна» новому худруку театра Олегу Табакову.

В 2001 году Викторию Исакову уволили из Московского художественного театра им. А.П. Чехова после смерти художественного руководителя Олега Ефремова. Сменивший коллегу на посту Олег Табаков «убрал» актрису из театра, поскольку у него были «свои студенты». Артистка призналась, что совсем не ожидала такого решения нового худрука.

«Я была страшно удивлена. Я абсолютно залюбленная девочка, вся моя семья в профессии. Но я Табакову была не нужна, и все. У него были свои, не менее прекрасные студенты. Об этом мне сказал директор. Я уже, кстати, не помню, говорил ли сам Олег Павлович», — поделилась Виктория Исакова.

По словам знаменитости, позднее Олег Табаков извинился перед ней и предложил вернуться в театр. Однако Виктория Исакова отказалась снова вступить в труппу — после увольнения ее быстро приняли в Московский драматический театр им. А.С. Пушкина. Звезда «Оттепели» призналась, что коллеги на новом месте уже стали для нее «семьей».

«Потом через несколько лет Олег Павлович пришел на спектакль „Откровенные полароидные снимки“ и сказал: „Ну все, покувыркалась и хватит, возвращайся обратно“. Когда я играла в МХТ спектакль „Светлый путь“ и мне предложили войти в труппу, я ответила: „Нет, у меня есть семья, это Театр Пушкина. Я к вам немножечко похожу и вернусь туда“», — рассказала актриса.

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