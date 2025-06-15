«Та самая звезда номер один»: рэпер Lil Pump запишет совместный трек с российской певицей

Рэпер Lil Pump запишет совместный трек с российской певицей. Подробности приводит Super.ru.

Американский рэпер запишет трек с певицей Марго Овсянниковой. Об этом заявила сама певица в беседе с журналистами на концерте музыкантов Lil Pump и Smokepurpp.

«Очень ярко произошла наша встреча с Tyga. Он вернулся домой, звонил всем своим друзьям, и когда Lil Pump ехал к нам, он уже знал, что есть та самая звезда номер один Margo. Прямо сейчас, после концерта мы едем с Lil Pump'ом на студию, где запишем наш русско-английский дуэт», — сообщила Margo.

Девушка также раскрыла, что петь на английском ей намного сложнее, чем разговаривать. Оказалось, что соавторами нового трека выступят сам рэпер и Дима Лорен.

Также в Сети уже появились первые кадры со студии звукозаписи, где Margo и американский рэпер вместе записывают трек. По словам артистки, Lil Pump посоветовал ей быть собой и подчеркнул, что «она хороша».

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