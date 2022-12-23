Сына Олега Табакова развели на миллион

Сын народного артиста Олега Табакова стал жертвой мошенников.

Актер и ресторатор Антон Табаков обратился в опорной пункт милиции с просьбой внимательно изучить деятельность некоего Ярослава Коротких, предпринимателя и владельца компании ООО «Мосавтолидер».

Фирма занимается продажей машин и, судя по всему, обманом своих покупателей. По словам актера, мужчина развел его на один миллион рублей.

Создатель московских ресторанов "Обломов" и "Кафка" купил у фирмы машину по завышенной цене, однако выяснилось это уже позже, после технического осмотра.

Какая машина была приобретена Табаковым младшим - не сообщается. Известно, что Антон не единственный потерпевший.

В деле предстоит разобраться уполномоченным сотрудникам полиции.