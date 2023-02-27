Сын Жириновского протестует против своего задержания полицейскими

38-летний бизнесмен Олег Эйдельштейн был задержан в ходе инцидента, произошедшего в ресторане «Ткемали» на Лубянке.

Согласно протоколу, 14 февраля внебрачный сын Владимира Жириновского устроил в заведении шумный скандал, после приезда наряда успокоиться не пожелал, был доставлен в полицию, где принялся оскорблять сотрудников.

Сообщается также, что Эйдельштейн ударил одного из полицейских кулаком в грудь и повредил ему ключицу.

После составления протокола о мелком хулиганстве с неповиновением требованиям правоохранителей дебошир был арестован на 15 суток. Сейчас он и его адвокат обжалуют это решение чрез суд.

Сын покойного лидера ЛДПР унаследовал фамилию от отца Владимира Вольфовича - Вольфа Исааковича Эйдельштейна. Олег – человек вспыльчивый. В 2017 году стало известно о его оскорбительных замечаниях в адрес одного из руководителей республики Северная Осетия.

В апреле 2021 года Эйдельштейн устроил драку в аэропорту Внуково с североосетинским лидером Зелимхаром Битаровым, после которой сам оказался в больнице.