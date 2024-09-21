Сын Юрия Никулина раскрыл, поддержал бы его отец СВО

Недавно директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин оказался в центре скандала. Он пригласил на фестиваль «Артист» руководителя Всемирной цирковой ассоциации Жасмин Страгу, которая якобы поддерживала Украину. Сын легендарного артиста рассказал о своей патриотической позиции и признался, что, если бы его отец был жив, он бы поддержал СВО.

Как пояснил Никулин-младший, его отец был русским, советским человеком, который ощущал себя гражданином страны. Перед ним не стоял бы вопрос о поддержке СВО — он однозначно бы поддержал действия наших властей, считает директор цирка на Цветном бульваре.

«А потому что ощущал себя гражданином страны. И если даже был не согласен с курсом партии или некоторыми решениями, никогда не говорил об этом публично», — рассказал он Kp.ru.

С точки зрения Максима Никулина, главная ошибка звезд, которых признали иноагентами, — неосторожно сказанные слова. О том, что нравится или нет, нужно говорить на кухне или в кругу близких друзей, считает он. Но агитировать фанатов и навязывать им свою точку зрения точно не стоит, ведь слово — не воробей, заключил Никулин.

Ранее мы писали, что у Максима Никулина есть квартира в Монако, купленная в ипотеку.