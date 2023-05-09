Сын Вячеслава Зайцева назвал виновных в смерти своего отца

Художник и модельер Егор Зайцев обвинил окружение своего звездного отца в корыстной назойливости, ставшей косвенной причиной смерти великого кутюрье.

По словам Егора Вячеславовича, эти «друзья» постоянно таскали глубоко больного Зайцева на светские мероприятия, пиарились рядом с ним, паразитировали на его имени.

Во время одной из таких вечеринок Вячеслав Зайцев, разменявший к тому времени девятый десяток, не мог сесть без посторонней помощи. Но и это не остановило «ушлых дельцов».

В последнее время много говорилось о сложных взаимоотношениях между отцом и сыном Зайцевыми. В этой связи News.ru приводит такие слова Егора:

«Да, могли быть сложные моменты в отношениях. Но в самые трудные моменты - когда у отца дом отнимали бандиты, рейдерские захваты - он всегда обращался ко мне. И это показатель.

А как только все проблемы оказывались решены, то сразу наползали его так называемые друзья». Основатель байкерского клуба «Ночные волки» напомнил, что по-прежнему считает мотоциклетных фанатов своими братьями.

И признал, что покойный отец часто ревновал его к ним. Тем не менее, Зайцев-младший еще раз подчеркнул: между ним и отцом никогда не было непримиримых ссор и разногласий.