Сын Максима Виторгана служит в армии ближневосточной страны

22-летний сын актера Максима Виторгана Даниил решил служить в армии одной из стран Ближнего Востока. Об этом стало известно не от отца, а от дедушки – артиста Эммануила Виторгана.

Он уточнил, что внук стал военнослужащим израильской армии. По его словам, Даниил спокоен и «знает, чего хочет».

Эммануил Виторган подчеркнул, что до переезда в Израиль родственник служил в российской армии.

Напомним, у Максима Виторгана трое детей. Старшие Полина и Даниил уехали в Израиль, пятилетний Платон остался в России.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News