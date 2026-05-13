Сыграет двух сестёр: Кристофер Нолан подтвердил двойную роль Лупиты Нионго в «Одиссее»

Лупита Нионго стала известна благодаря роли в драме «12 лет рабства», за которую получила премию «Оскар». Актриса также снималась в фильмах «Чёрная пантера», «Мы» и «Звёздные войны: Пробуждение силы». Нолан решил доверить Нионго сразу двух персонажей из греческой мифологии. По сюжету Елена Троянская и Клитемнестра приходятся друг другу сёстрами. Елена замужем за царём Спарты Менелаем, роль которого исполнит Джон Бернтал. Её похищение троянским царевичем и стало причиной знаменитой Троянской войны.

Клитемнестра — супруга Агамемнона, брата Менелая. Роль Агамемнона достанется актёру Бенни. Почему режиссёр принял решение о том, чтобы одна актриса сыграла обеих сестёр, пока неизвестно. Возможно, это связано с художественным замыслом постановщика.

Напомним, несколько месяцев назад кастинг Нионго на роль Елены Троянской вызвал бурные споры в социальных сетях. Предприниматель Илон Маск публично раскритиковал выбор Нолана, указав на несоответствие канону. Тогда информация о кастинге распространялась как слух, но теперь она получила официальное подтверждение.

В актёрский состав «Одиссеи» также вошли Мэтт Дэймон, который сыграет царя Итаки Одиссея, и Том Холланд, известный по роли Человека-паука. Премьера фильма намечена на 17 июля 2026 года.