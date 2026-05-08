Сыграет двоих сразу: 32-летний Патрик Шварценеггер получил роль близнецов в криминальной драме

Об этом сообщает издание Deadline.

Патрик Шварценеггер стал известен благодаря роли в популярном сериале «Белый лотос». Сын легендарного актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера активно развивает карьеру в Голливуде.

В новом проекте 32-летний артист исполнит сразу две роли — братьев Оги и Бернарда. Это совершенно разные персонажи. Оги — отчаявшийся игрок, который загоняет себя в долговую яму и невольно втягивает главных героев в конфликт криминальных группировок. Бернард, напротив, примерный семьянин, чья спокойная жизнь рушится из-за действий брата.

Действие фильма «Букмекер и громила» разворачивается в Нью-Йорке в 1959 году, после Второй мировой войны. Помимо Шварценеггера, в картине снимутся Тео Джеймс, известный по сериалу «Джентльмены», и Винс Вон. Джеймс сыграет роль Ривнера, а Вон — Босколо.

Режиссёром проекта выступит С. Крэйг Залер, ранее снявший фильм «Закатать в асфальт».

Напомним, двойные роли близнецов или двойников — серьёзный вызов для актёра, требующий работы над разными характерами и манерами поведения персонажей. Для Патрика Шварценеггера это станет одной из самых сложных ролей в карьере.