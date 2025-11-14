«Святая»: Тодоренко высказалась о свекрови после слухов о проблемах в семье

Регина Тодоренко высказалась о матери Влада Топалова после новостей о проблемах в семье. Телеведущая посвятила пост свекрови в Telegram-канале.

В 2025 году Регина стала мамой в третий раз. Несмотря на рождение ребенка, телеведущая не ушла в декрет. Она по-прежнему снимается, участвует в проектах, но везде берет с собой младенца. Поговаривают, причиной подобного поведения Тодоренко стал разлад с мужем. Знаменитость не комментирует слухи, зато недавно она высказалась о свекрови.

По словам Регины, мама Влада помогает ей с домашними обязанностями.

«Моя святая свекровь приезжает по вечерам и помогает с детьми, пока мы с Владом работаем. А еще мама Влада вкусно нас кормит и успевает позаботиться о каждом», — рассказала телеведущая.

Также знаменитость призналась, что решила нанять помощницу для ухода за детьми. Недавно Топалов провел собеседование с 40 женщинами, претендующих на вакансию няни.

«У Влада голова кругом от круговорота чужих людей в доме, муж собеседовал около 40 кандидаток на роль нашей няни», — призналась она.

