«Священная территория»: киностудия Amazon MGM начала искать нового Джеймса Бонда для 26-го фильма франшизы

Прослушивания актеров стартовали несколько недель назад. Руководить кастингом назначена Нина Голд — опытный кастинг-директор, номинантка на «Оскар» прошлого года.

«Поиск следующего Джеймса Бонда уже начался. Хотя мы не планируем комментировать конкретные детали кастинга, мы будем рады поделиться новостями с поклонниками 007, как только придет время», — заявили в Amazon MGM Studios.

Режиссером нового фильма стал Дени Вильнев — автор «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049». Сценарий пишет Стивен Найт, создатель культового сериала «Острые козырьки». Продюсерами выступят Эми Паскаль, известная по «Человеку-пауку: Возвращение домой», и Дэвид Хейман, работавший над франшизами «Гарри Поттер» и «Барби». Исполнительным продюсером станет Таня Лапуэн.

Вильнев ранее признавался, что вырос на фильмах о Бонде и считает франшизу «священной территорией».

Напомним, роль агента 007 стала одной из самых культовых в истории кинематографа. За десятилетия существования франшизы в образ Джеймса Бонда успели перевоплотиться несколько актеров, каждый из которых привнес в персонажа собственное видение.