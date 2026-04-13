«Светлый праздник прошёл, а свет в душе остался»: 76-летняя Алла Пугачёва отметила Пасху на Кипре в мини-юбке

Примадонна российской эстрады встретила Светлое Христово Воскресение на острове, где проживает уже несколько лет. Певица позировала в саду на фоне накрытых столов рядом с ростовой куклой в виде зайца. На снимке видны пасхальные атрибуты: огромные декоративные яйца, подвешенные на фоне пальм.

Для праздничной фотосессии 76-летняя артистка выбрала эффектный наряд — короткое платье с пышной юбкой и подчёркивающим талию поясом. Снимок певица сопроводила душевной подписью: «Светлый праздник прошёл, а свет в душе остался».

Пока Пугачёва отмечала Пасху на Кипре, её супруг Максим Галкин находился с детьми в Нью-Йорке. Телеведущий организовал для 12-летних двойняшек Лизы и Гарри поездку в американский мегаполис на каникулы. В своём личном блоге Галкин опубликовал фотографии с дочерью на вечерней Таймс-сквер. Лиза позировала в стильной клетчатой куртке с сумочкой, украшенной брелоком в виде плюшевой игрушки.

Пользователи соцсетей остались в восторге от семейных снимков обоих родителей.

К слову, продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Пугачёва может вернуться в Россию уже в апреле. По его словам, певица планирует отметить 77-летие на родине 15 апреля и решить вопросы, связанные с недвижимостью и концертной деятельностью. «Это информация из первых уст», — подчеркнул медиаменеджер в беседе с Общественной службой новостей.

Напомним, Алла Пугачёва родилась 15 апреля 1949 года. Она стала известна благодаря своему уникальному голосу и ярким сценическим образам. Певица — обладательница званий Народной артистки СССР и РСФСР, Заслуженной артистки РСФСР.