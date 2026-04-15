«Светлый праздник прошел, а свет в душе остался»: как 77-летняя Алла Пугачева отметит день рождения на Кипре

Пугачева стала известна благодаря хитам «Миллион алых роз», «Арлекино» и другим песням, которые сделали ее легендой советской и российской эстрады. Артистка носит звания народной артистки СССР и РСФСР, заслуженной артистки РСФСР.

15 апреля певица отметит 77-летие. Торжество пройдет на Кипре, где Пугачева живет с семьей. Для празднования артистка арендовала заведение в Лимасоле — оно будет закрыто для других гостей специально для дня рождения примадонны.

Изначально Пугачева планировала приехать в Россию инкогнито к своему дню рождения. Однако информация о визите просочилась в СМИ, и артистка отложила поездку. «Алла Борисовна не планирует прилетать в Россию», — заявила представитель певицы Елена Чупракова агентству ТАСС. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов пояснил РИА Новости, что визит отменился именно из-за утечки информации — Пугачева хотела приехать незаметно.

Напомним, Пугачева живет на Кипре с 2022 года. Семья покинула Россию — переезд объясняли травлей детей-двойняшек Лизы и Гарри в российской школе. Недавно 76-летняя артистка опубликовала в соцсети фото с празднования Пасхи на острове. На снимке певица позировала в нарядном коротком платье с пышной юбкой, подчеркнутой поясом. «Светлый праздник прошел, а свет в душе остался», — написала Пугачева.