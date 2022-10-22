Светлане Лободе предрекли карьеру лишь в американских ресторанах

Продюсер Сергей Лавров рассказал о карьере певицы Светланы Лободы, указав, что она будет нужна лишь в американских ресторанах.

Дело в том, что у артистки уже есть проблемы с гастролями. Въезд в РФ для нее закрыт, а на Западе никому нет до нее дела.

Светлана Лобода уехала из России в феврале, продвигая свои проукраинские взгляды. Однако ее называют предательницей.

Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News