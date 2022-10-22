16:23, 22 октября 2022
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Светлане Лободе предрекли карьеру лишь в американских ресторанах
Продюсер Сергей Лавров рассказал о карьере певицы Светланы Лободы, указав, что она будет нужна лишь в американских ресторанах.
Дело в том, что у артистки уже есть проблемы с гастролями. Въезд в РФ для нее закрыт, а на Западе никому нет до нее дела.
Светлана Лобода уехала из России в феврале, продвигая свои проукраинские взгляды. Однако ее называют предательницей.
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News