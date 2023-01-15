Светлане Лободе поставили неутешительный диагноз

Психолог Любовь Розенберг поставила Светлане Лободе неутешительный диагноз – дисморфофобию. Дело в том, что певица любит прибегать к пластическим манипуляциям.

По словам специалиста, дисморфофобия характеризуется сильной озабоченностью своей внешностью. В такие порывы человек ложится под нож хирурга, стараясь скрыть свои дефекты.

Розенберг заключила, что причиной всему – общественное мнение. Дисморфофобия – психологическое расстройство. Чаще всего оно встречается у звездных личностей.