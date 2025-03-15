Телеведущие Светлана Зейналова и Тимур Соловьев устроили перепалку в эфире шоу «Доброе утро» на Первом канале.

Все началось с того, что Соловьев напомнил телезрителям о том, что наступила пятница. После этого Зейналова начала пританцовывать, радуясь предстоящим выходным. Поведение коллеги не очень понравилось Соловьеву, и он внезапно сделал дирижерский жест кулаком, как бы намекая, что пора остановиться. При этом его рука оказалась у лица Зейналовой.

«Ты мне руку поцеловала?» — в шутку сказал Соловьев.

«Ты мне ее под нос сунул, что я должна была, укусить ее что ли?» — не растерялась Светлана.

Курьезное видео опубликовал StarHit.

Ранее Светлана Зейналова заявила о нервном срыве у особенной дочки из-за сдачи ГИА. По словам знаменитости, она переживает за наследницу. Александра совмещает учебу и работу. Из-за нагрузки у нее почти нет времени на отдых, поэтому случаются срывы.