Светлана Лобода оказалась втянута в международный скандал

Заслуженная артистка Украины, актриса и певица Светлана Лобода попала в неудобное положение.

В одной из ее соцсетей появилось сообщение, где звезда открыто обращаясь к подписчикам, заявляет, что русский язык ей ближе, чем украинский.

«Я говорила и буду говорить на русском, как и мои родственники. Для меня это язык, на котором я зарабатываю деньги.

Украинский язык я тоже люблю, но русский приносит мне больше денег. Ничего личного», - гласит провокационная надпись.

Вскоре после публикации Лобода от своих слов публично отказалась.

Если верить певице, скандальный пост был проплачен неизвестными.

«Эта сториз никогда не публиковала! Это Fake!», - объясняет звезда.

Увы, тщетно. Злые языки ожидаемо записали артистку в изменницы и теперь пишут, что с трудом смогут слушать ее новые песни.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News