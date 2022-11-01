Светлана Лобода оказалась втянута в международный скандал
Заслуженная артистка Украины, актриса и певица Светлана Лобода попала в неудобное положение.
В одной из ее соцсетей появилось сообщение, где звезда открыто обращаясь к подписчикам, заявляет, что русский язык ей ближе, чем украинский.
«Я говорила и буду говорить на русском, как и мои родственники. Для меня это язык, на котором я зарабатываю деньги.
Украинский язык я тоже люблю, но русский приносит мне больше денег. Ничего личного», - гласит провокационная надпись.
Вскоре после публикации Лобода от своих слов публично отказалась.
Если верить певице, скандальный пост был проплачен неизвестными.
«Эта сториз никогда не публиковала! Это Fake!», - объясняет звезда.
Увы, тщетно. Злые языки ожидаемо записали артистку в изменницы и теперь пишут, что с трудом смогут слушать ее новые песни.
ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News