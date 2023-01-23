Светлана Бондарчук выложила в Сеть откровенное видео со своим мужем

Телеведущая, предприниматель и просто красивая и успешная женщина Светлана Рудская официально никогда не брала фамилию знаменитого актера и режиссера.

Тем не менее, после 25 лет совместной жизни в светских новостях экс-супруга Федора Бондарчука всегда значится как Светлана Бондарчук.

Но с лета 2020 года герой ее жизни – дизайнер Сергей Харченко.

На его фамилию Светлана также не претендует. А вот образ жизни у новой семейной пары один и тот же.

Даже упражнения на тренажерах супруги делают синхронно, что, вообще говоря, довольно непросто.

Я наконец вернулась в большой спорт после всех пропусков, - поделилась с подписчиками Рудская и тут же поинтересовалась, кому и с кем больше нравиться посещать пилатес?

Тут мнения разделились. Оно и понятно: не у всех такой обаятельный и мужественный супруг.