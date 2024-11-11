Светлана Бондарчук призналась, что сделала первую пластику в 10 лет. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана Бондарчук порассуждала в своем блоге о вечном стремлении к совершенствованию внешности. Телеведущая рассказала, что сейчас активно занимается физической формой и хочет продолжать походы в зал.

«Я хочу больше заниматься спортом, накачать мышцы пресса и ягодиц. Мне нравится, что за последнее время я отлично восстановила волосы, но хочу продолжать улучшать их качество», — призналась она.

При этом свою внешность Бондарчук полностью принимает, но в юности она хотела сделать ринопластику, а первая пластическая операция у модели случилась еще в детстве.

«В 10−11 лет сделала пластику ушей, убрала лопоухость. Представляете, как я достала маму, что она пошла на это?» — рассказала она.

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