Светлаков обрел свое счастье в Арабских Эмиратах

Концерт популярного певца-комика прошел в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.

Выступление было приурочено к празднику Хануки, само мероприятие было организовано еврейской общиной эмирата.

Напомним, певец, написавший в начале 2021 года несколько сатирических стихотворений, высмеивающих российских протестантов и оппозиционеров, после объявления мобилизации в связи с продолжающейся СВО на Украине перебрался из России в Израиль.

И пока возвращаться не собирается. Сейчас у Слепакова запланировано длительное турне. Сначала по Австралии, затем в Прибалтике, Германии и Италии.

Все свои хиты Семен исполняет на русском, смысл иронии доступен лишь той части аудитории, которая владеет этим языком.

В России автор песни «Сколько денег нужно, чтобы быть счастливым?» зарабатывал примерно 10 млн рублей в месяц.