Свекровь задержанной Кристины Бабушкиной заявила, что актрисе подбросили пакетик с порошком

Недавно стало известно о том, что Кристину Бабушкину задержали в центре Москвы. Сотрудники ГАИ при обыске машины звезды «Беспринципных» обнаружили пакетик с белым порошком. На данный момент найденное вещество отправили на экспертизу. В беседе с Telegram-каналом «ИА Регнум» свекровь Кристины прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам женщины, актриса и ее супруг ведут здоровый образ жизни и «ничего общего с наркотиками не имеют». Также мама Андрея Гацунаева, мужа Кристины, убеждена, что вещество могли артистке подбросить. Кроме того, она отметила: несколько дней назад избранник Бабушкиной отпраздновал свой день рождения, поэтому пакетик могли случайно оставить в машине друзья семьи.

«Я готова голову под каток положить, что это неправда. Кристина точно этим не занимается», — резюмировала свекровь актрисы.

На данный момент официальные представители Бабушкиной никак не комментировали произошедшую ситуацию.

О подробностях задержания Кристины читайте в этой статье.