Свечи, лепестки роз и ванна: певица Сати Казанова показала, как рожала дочь год назад

Певица Сати Казанова впервые стала мамой в 2024 году. Она родила девочку от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Спустя год бывшая участница «Фабрики звезд» поделилась со своими подписчиками воспоминаниями о родах, которые проходили в весьма необычной обстановке.

Сати решила, что у нее будут лотосовые роды. Главная особенность такого появления ребенка на свет — это целая пуповина. Ее не перерезают привычным способом, а ждут, когда та засохнет и отпадет сама.

В своем блоге Казанова показала, как выглядели ее роды. На опубликованном снимке видно, что певица лежит в ванне при свечах и с лепестками роз. Рядом с артисткой был супруг.

«Вчерашний и сегодняшний дни наполнены очень яркими и живыми воспоминаниями о процессе схваток и родов», — подписала фото Сати.

Ранее сообщалось, что Казанова не успевает воспитывать дочь из-за университета. Артистка поступила в РУДН на направление «Философия Индии в контексте культуры и религии».