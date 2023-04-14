Свадьба за 8 миллионов: звезда «Comedy Club» Андрей Бебуришвили объявил о женитьбе

В конце 2022 года Андрей Бебуришвили стал главным ньюсмейкером, и причиной этого является скандал, возникший вокруг «Comedy Club». Тогда он заменил Гарика Харламова на посту ведущего, чем вызвал шквал критики со стороны публики. Пользователи Сети писали, что мужчина «подсидел» экс-супруга Асмус. Не справившись с накалом страстей, Андрей заявил: он всего лишь заменил Гарика на время его болезни. Когда острая ситуация вокруг проекта была сглажена, комик вновь привлек к себе внимание. Правда, уже по очень положительному моменту.

Как информирует издание StarHit, совсем скоро Андрей женится. Об этом он сообщил прямо во время выступления. Мужчина показал обручальное кольцо и рассказал о предстоящей свадьбе, которая пройдет уже этим летом. Правда, он успел уже пожаловаться на дороговизну грядущего торжества.

«Свадьба в Москве — это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали восемь миллионов рублей, но без моего выступления — три. Гостей у нас будет 150, хотя лично я хотел бы видеть только одного человека», — высказался Андрей.

К слову, у комика была репутация холостяка с многочисленными романами. Вот почему публику так удивила новость о его предстоящей женитьбе. При этом мужчина решил сохранить интригу и не стал раскрывать имя девушки, покорившей сердце.

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