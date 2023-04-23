Супруга Валерия Меладзе похвасталась своими откровенными фото

Откровенные пляжные фото супруга Валерия Меладзе выложила в своем личном микроблоге. Усилиями фолловеров они стали достоянием всего интернета.

Более того, папарацци установили, что экс-солистка «ВИА-гры» сейчас отдыхает на испанском курорте.

Предпоследнее домашнее фото звездной семьи было опубликовано в начале апреля, когда Джанабаева отпраздновала свое 44-летие. Тогда не всем пришлась по душе атмосфера семейного уюта. Некоторым показалось, что участница многочисленных конкурсов красоты уже не так свежа и хороша, как прежде.

Экспресс-газета приводит противоречивые отклики и на последнее «испанское» фото:

«Как постарела сильно!», «Невероятная красота!», «И зачем губы накачала?», «Шикарная, стильная и неповторимая!»

Напомним, супруги сейчас переживают непростые времена. Российские правоохранительные органы проверяют Валерия Меладзе на предмет финансовой поддержки недружественных России структур. А недавно Джанабаевой пришлось отбивать супруга от назойливого журналиста-провокатора.