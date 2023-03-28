Супруга Игоря Николаева снялась в обнимку с другим мужчиной

Певец, композитор и музыкальный продюсер Игорь Николаев был женат три раза.

Последний раз он перестал быть холостяком 13 лет назад, когда встретил актрису Юлию Проскурякову. В семье стремительно подрастает дочь Вероника.

Порой 63-летнего усатого красавца замечают на всевозможных светских приемах, без жены, в окружении поклонниц. Но в целом пара живет в любви и согласии.

И вот – прямо-таки детективная история. Проскурякова выложила в Сеть свое фото в обнимку с другим, безусым красавцем.

Как выяснилось, это своего рода паблисити сериала «Детектив на все руки», в котором супруга Николаева сыграла Веронику.

Чтобы не держать фолловеров в страхе и недоумении, Юлия сопроводила фото таким образом: «Режиссер – Гузель Киреева и любимые партнеры: Дарья Калмыкова, Алексей Морозов, Сергей Громов, Екатерина Кульчицкая, Галина Польских, Борис Щербаков».