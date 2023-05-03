Супруга Эдуарда Лимонова купила квартиру на Тверской за 50 млн рублей

Третья супруга Эдуарда Лимонова актриса Московского Художественного театра им. Горького Екатерина Волкова недавно стала обладательницей квартиры в центре Москвы.

На эту покупку Волкову подвигло внезапное появление на свет внука. Дочь Вера, родившаяся у актрисы тридцать лет назад от угонщика автомобилей и бандита по имени Алексей, в результате скоропостижного романа стала мамой.

Вот бабушка и переехала на Тверской бульвар ближе к работе, а дочке уступила свою старую квартиру на Чистых прудах.

Нынешнее жилище артистки оценивается в 50 млн. рублей. Экспресс газета пишет, что заработать такую сумму актерским трудом невозможно.

Даже если сыграть все главные роли во МХАТе, на крышу которого выходят окна новой квартиры.

Возможно, Волковой помог 16-летний сын Богдан, который получает авторские от издания произведений своего отца Эдуарда Лимонова.

Вторая версия, предполагает источник – у красавицы появился некий состоятельный покровитель.

Например, Владимир Кехман, новый директор МХАТа им. Горького. Человек более чем состоятельный и явно симпатизирующий одаренной 49-летней актрисе.