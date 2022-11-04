15:31, 04 ноября 2022
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Супруга Джигана «натянула трусы до ушей»
Российская модель и дизайнер Оксана Самойлова удивила подписчиков откровенным фото.
Многодетная мать и звездная супруга репера Джигана засветилась на фотографии во время очереднго путешествия с мужем..
На яхте, арендованной парой во время поездки в Дубай, Самойлова предстала в черном купальнике на золотых цепочках и плавательных трусиках завышенной посадки.
Некоторые искренне восхитилась формами Оксаны, родившей четверых детей, но были и те, которые все-таки нашли, к чему придраться.
«Оксана, вне всякого сомнения, красотка, только вот зачем натягивать трусы до ушей?» «Когда уже пройдет мода на эти странные купальники с высокими плавками?», - задают девушке риторические вопросы комментаторы в социальных сетях.
ФОТО: Соцсети
Источник:https://teleprogramma.pro
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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