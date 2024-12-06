«Сухая селедка»: Лужина раскритиковала игру Барбары Брыльски в «Иронии судьбы»

Лариса Лужина назвала сухой селедкой Брыльску, сыгравшую в «Иронии судьбы». Об этом сообщает aif.ru.

Актриса Лариса Лужина заявила, что ей не понравился выбор актрисы для главной роли фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». По мнению знаменитости, дело вовсе не в политической позиции, которую заняла актриса.

«Когда кино вышло на экраны, я была не согласна с выбором актрисы, потому что ничего не нашла в Барбаре Брыльске. Я так говорю не потому, что Брыльска плохо сейчас отзывается про нас, про Россию, заявила, что мы проклятый Богом народ. Вообще, как можно произносить такие слова?» — задалась вопросом она.

Лужина объяснила, что ее не устроили актерские качества Брыльской. При этом знаменитость заявила, что роль удалась только благодаря Талызиной, которая озвучивала актрису и Пугачевой, исполнившей за нее песни.

«Почему не нашел Эльдар никого, кто бы сыграл, среди наших? Там ведь много кто пробовался. Это были хорошие наши артистки, которые бы великолепно сыграли Надю Шевелtву. А эта же совершенно не обаятельная, холодная. Она сухая селедка на экране», — заявила Лужина.

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