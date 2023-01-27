«Судебное заседание пройдет без нее»: с Лободы требуют взыскать полмиллиона рублей

Светлана Лобода вновь попала в крупный скандал. Об инциденте сообщает издание «КП».

В России певица стала популярной благодаря хиту «К черту любовь». Автор песни Олег Влади еще до Нового года обращался в суд с просьбой изъять из публичного доступа запись выступления артистки с этой композицией. Однако тогда мужчине отказали и посоветовали ему обратиться в другую инстанцию. Так, 25 января 2023 года в Арбитражный суд Московской области поступило заявление от Олега. Влади требует от Светланы денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

В связи с этим встал вопрос: как Светлана, которая со скандалом покинула территорию РФ, должна появиться на суде. Прояснить ситуацию поспешил адвокат Андрей Алешкин.

«Судебные заседания могут пройти и без участия Лободы, достаточно лишь уведомить ее о рассматриваемом деле. В процессе даже необязательно появление адвокатов певицы. Суд и без них вынесет решение», — высказался юрист.

Тем не менее, даже если Светлане запретят исполнять песню на территории РФ, то за рубежом это требование не будет действовать.

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