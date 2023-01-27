«Судьба поставила перед выбором»: Юлия Савичева сообщила о важном решении

В последнее время Юлия Савичева перестала появляться на светских мероприятиях и выступать на сцене. В эксклюзивном интервью для издания «МК» знаменитость прояснила ситуацию.

Девушка откровенно призналась: продолжить сольную карьеру ей помешали проблемы со здоровьем. Вместе с супругом звезда давно мечтала о рождении ребенка, но из-за больших нагрузок ей не удавалось забеременеть. Тогда Юлия и приняла судьбоносное для себя решение.

«Меня судьба поставила перед выбором. В какой-то момент решила заняться здоровьем, семьей, потому что в последнее время я болела не переставая. Организм мне не позволял совмещать работу и материнство: любой стресс влиял на гормоны, поэтому я сделала такой выбор», — высказалась артистка.

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